الشيخ نونة مؤلف “صحاب البارود” و”مرسم وهران” يعاني المرض وتهميش المسؤولين

يعاني عميد الشعر الملحون مكي نونة التهميش بعدما ادخل مستشفى بن زرجب الجامعي اثر وعكة صحية الزمته الفراش بمستشفى وهران.

الفنان يرقد بمصلحة الامراض الصدرية لأيام في غياب تام لمسؤولي الولاية والثقافة بعد مسيرة فنية حافلة وثرية بقصائد شعبية تراثية.

من ضمنها أغاني ألفها لعملاقة الفن الوهراني امثال الفقيدين بلاوي الهواري واحمد وهبي.

إلى جانب المازوزي وهواري بن شنات الذي لقيت اغنيتيه “مرسم وهران” وراني مدمر” شهرة كبيرة بالوسط الفني واعادها بعده العديد من الفنانين.

الشيخ نونة الذي قارب الـ 88 سنة مؤدي الاغنية الشهيرة “أصحاب البارود” أعاب على السلطات الولائية ومديرية الثقافة لوهران.

على عكس الديوان الوطني لحقوق التاليف والحقوق المجاورة onda تهميشهم له وبقي طي النسيان رغم مسيرته الفنية التي تستدعي رد الاعتبار لصاحبها من باب العرفان.