الشيخ يوسف القرضاوي يصاب بفيروس كورونا

تعرض العلامة الشيخ يوسف القرضاوي للإصابة بفيروس كورونا حسب ماأعلنته اليوم الصفحة الرسمية على التويتر والفيسبوك لسماحة الشيخ.

ونشرت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي تغريدة هذا مضمونها:

“تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)، وهو بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية.”

وأشارت الصفحة ان العلامة القرضاوي بحالة جيدة والحمد لله ويخضع للعلاج كما طمأن الشيخ متتبعيه ومحبيه على حالته الصحية.

ويعتبر القرضاوي من مواليد 9 سبتمبر 1926 بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

كما ترأس العلامة سابقا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث يقيم اليوم بدولة قطر .