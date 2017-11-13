الشيعة الأحمدية وداعش تحاول إغراق الجزائر بـ450 كتاب

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الشيعة الأحمدية وداعش تحاول إغراق الجزائر بـ450 كتاب
بقلم إيمان علي إسماعيل

حجزت مديرية الجمارك لولاية وهران، 450 عنوان ديني، كان بصدد توزيعه بين مختلف المكتبات الوطنية.

وكشفت اللجنة العلمية تابعة للمجلس العلمي لشؤون الدينية والأوقاف بوهران، اليوم، عن رفضها لـ450 عنوان بسبب مخالفتها للمرجعية الدينية.

وتم منع هذا العدد من الكتب من أصل 632 مطبوعة وسلع تجارية عرضتها مصالح الجمارك والأمن والتجارة على ذات اللجنة من أجال مراقبتها.

وتتناول هذه العناوين المرفوضة شتى المواضيع التي تمس بالمرجعية الدينية والفكرية والفقهية، حسب ذات المصدر.

فيما تم قبول 182 مطبوعة ليتم استرجاعها إلى أصحابها.

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