الشيف الأشهر في الوطن العربي تزور الجزائر

تقوم الشيف اللبنانية عبير الأكثر شهرة عبر الوطن العربي، بما تقدمه من إبداعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بزيارة إلى الجزائر.

ووثقت الشيف، والتي زرات عدة بلدان عربية، على ستوريات حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، صورا رائعة من زيارتها للجزائر.

وعبرت الشيف عن إعجابها الكبير ببلد المليون والنصف مليون شهيد، وتنوع الأكل والتراث واللباس التقليدي الجزائري.

وظهرت عبير وهي التي قدمت عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عدة أطباق تقليدية شهيرة من مختلف البلدان العربية ومنها الجزائر. وهي بشوارع العاصمة، وجربت أطباق تقليدية كالقرنطيطة والمحاجب، وأبدت إعجابها الكبير بها.

ومنحت الشيف عبير، رغم سنها الصغير، لقب “أميرة ديزني العربية”، كما وصف محتواها بالخيالي رغم بساطته.

حيث نجحت الشابة عبير الصغير إبنة البقاع الغربي في الوصول إلى العالمية في وقت قصير.

كما استطاعت جذب ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طهي أطباق تقليديّة ووجبات غربية وعالمية لأكثر من 90 دولة.

وعاشت عبير في لبنان، وتعلمت في الجامعات اللبنانية وحازت على شهادتها الفنية من الجامعة اللبنانية LIU في التصميم الداخلي.

ومن ثمّ عملت كمؤثرة وصانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث هناك 23.5 مليون شخص يتابعها على منصة التيك توك.

كما أنّها تحظى بأكثر من 500 مليون مشاهدة، وهذا ما جعلها واحدة من أكثر المبدعين العرب متابعة.