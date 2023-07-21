الشيف التركي بوراك يقاضي والده

أعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال. بعد بيع الوالد حقوق استغلال اسم نجله لرجل أعمال أجنبي دون علمه.

وعبر مقاطع فيديو تداولها ملايين من المتابعين، قال الشيف الشهير إن أباه باع حقوق استغلال اسمه. لرجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك، وحذر الشيف التركي من استغلال اسمه.

وقال “لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي”، وأكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده. وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

واضطر الشيف بوراك، بحسب صحف تركية، إلى بيع سيارته الفارهة لتوفير المال حتى يتمكن من افتتاح مطعم في إسطنبول.

وكانت الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فيفري بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال. فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.