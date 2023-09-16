الشيف اللبنانية عبير: كنت أحب أهل الجزائر والآن أصبحت أعشقهم

عبرت الشيف اللبنانية عبير، الطباخة الأكثر شهرة بالوطن العربي، عن إعجابها الكبير بالجزائر وأهلها بعد زيارتها القصيرة للبلاد.

وغادرت الشيف عبير الجزئر اليوم السبت، بعد زيارة قصيرة اكتشفت من خلالها جمال الجزائر وجمال شعبها.

وعبرت الشيف اللبنانية والتي تملك أزيد من 23.6 مليون متابع على موقع التيك توك، عن حزنها لمغادرة الجزائر.

وأكدت أنها لم تشارك تفاصيل زيارتها للجزائر بسبب رغبتها بالاستمتاع بالرحلة مع علمها أنها ستكون قصيرة وكشفت أنها كانت تتمنى لو توقف الوقت بالجزائر.

وفي إجابتها على أسئلة المتابعين على صفحتها بانستغرام، قالت الشيف عبير: “لو أظل سنة وأنا أتحدث عن الجزائر، لن أكمل.. لدي الكثير من الكلام لأحكيه لكم عن الجزائر… بس باختصار كنت أحب أهل الجزائر هلا صرت أعشقهم”.

وحول عدم مشاركتها للكثير من الفيديوهات والصور عن زيارتها للجزائر، قالت الشيف اللبنانية: “كان وقت صعب على إخواننا في ليبيا والمغرب، لذلك لم أرد النشر.. الله يحميهم ويرحم أمواتهم”.

وفي الأخير أوضحت الشيف عبير، أن زيارتها للجزائر كانت سريعة، ووعدت جمهورها بزيارة ثانية قريبا، أين ستزور ولايات جديدة وتصورها.

أميرة ديزني العربية

هذا ومنحت الشيف عبير، رغم سنها الصغير، لقب “أميرة ديزني العربية”، كما وصف محتواها بالخيالي رغم بساطته.

حيث نجحت الشابة عبير الصغير إبنة البقاع الغربي في الوصول إلى العالمية في وقت قصير.

كما استطاعت جذب ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طهي أطباق تقليديّة ووجبات غربية وعالمية لأكثر من 90 دولة.

وعاشت عبير في لبنان، وتعلمت في الجامعات اللبنانية وحازت على شهادتها الفنية من الجامعة اللبنانية LIU في التصميم الداخلي.

ومن ثمّ عملت كمؤثرة وصانعة محتوى على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث هناك 23.6 مليون شخص يتابعها على منصة التيك توك.

كما أنّها تحظى بأكثر من 500 مليون مشاهدة، وهذا ما جعلها واحدة من أكثر المبدعين العرب متابعة.