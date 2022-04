الشيف بوراك يؤدي صلاة الجمعة في الأقصى مع سكان القدس

أدى الشيف التركي محمد بوراك أوزديمير، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى وهي الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك.

وتفاجئ سكان مدينة القدس بزيارة الشيف التركي المشهور بوراك الذي نشر صوره وهو يصلي معهم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى على صفحته معلقاً: “أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاءَ جمعة مباركة”.

طالع أيضا:

كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة شرسة ضد الشيف التركي الشهير نصرت غوكجه. بعدما نشر مقطع فيديو للقائه مع والدته في تركيا. بعد عامين من الغياب.

وبدت الأم خلال فيديو استقبال ابنها والذي نشره على صفحته الرسمية بأنستغرام جد متواضعة. كما أن بيتها بسيط جدا ولا يتناسب مع ثراء وشهرة ابنها.

وحصد المقطع ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات في ساعات، ركز معظمها على لوم الشيف الثري بسبب تواضع حياة والدته.

وكتب أحد متابعيه “لديك الكثير من المال، فكيف لا تعيش والدتك في قصر؟”.

وأضاف آخر “بعد عامين؟ لماذا؟ ولماذا لا تشتري منزلا أفضل لوالديك. أنت ثري الآن”.

وتابع آخر “اشتر لأمك منزلا جديدا، يا له من عار، افعل شيئا لها. من المؤسف للغاية أن ترى ابنها لديه كل هذه الأموال ولا يزورها ويسمح لها بالبقاء في منزل مثل هذا”.

وتقدر ثروة نصرت البالغ 38 عاما بعشرات الملايين من الدولارات. حيث يمتلك سلسلة مطاعم فاخرة متخصصة في بيع اللحوم باهظة الثمن، مغطاة أحيانا بالذهب القابل للأكل.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة حقوق الحيوان (PETA) من الشيف العالمي التركي نصرت التوقف عن الاحتفال بقوائم اللحوم اللذيذة وحشوة الذبيحة.

وقال موقع “LAD Bible” إن نصرت البالغ 38 عاما أصبح مشهورا في عام 2017 نظرا لطريقته المميزة في التتبيل.

وهو الآن يمتلك سلسلة عالمية من مطاعم شرائح اللحم الفاخرة، والمعروفة بتقطيع اللحوم وتقديمها، ناهيك عن أسعارها الباهظة.

وأضاف الموقع “نعم، لقد استفاد صاحب المطعم التركي جيدا من شهرته، وحشد أكثر من 40 مليون متابع على Instagram. حيث يتباهى بأسلوب حياته.

وتابع “LAD Bible” قائلا: “لكن منظمة حقوق الحيوان People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). تعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن الاحتفال بقوائمه اللحمية ومحتوى الذبيحة.