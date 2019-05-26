الشيف “بوراك” يفاجئ منال حدلي بعرض زواج وهذه ردة فعلها!

تلقت الفنانة الجزائرية الشابة، منال حدلي، عرض زواج مفاجئ، من الشيف التركي الشهير، “بوراك أوزديمير” التركي، حيث أبدى إعجابه بجمالها.

وخلال رحلتها إلى تركيا، في الأيام الأخيرة، زارت منال حدلي، مطعم الشيف التركي الشهير “بوراك”، والذي تحدث معها باللغة العربية بكل طلاقة.

حيث فاجئ “بوراك”، نجمة “أراب ايدول”، بوصلة غزل انتهت بعرضه الزواج عليها، حيث شعرت الفنانة الجزائرية بالحرج، فتعاملت مع الأمر وكأنه مزحة.

ثم قامت “منال حدلي”، بتعليم الشيف التركي، كلمات باللهجة الجزائرية، وطلب منه توجيه تحية إلى الشعب الجزائري.

للتذكير، شاركت منال حدلي في برنامج “أراب أيدول”، في عام 2016، ومنذ ذلك الحين، حققت نجاحا كبيرا، وأطلقت عدة أغاني.

بينما حقق الشيف “بوراك”، شهرة كبيرة، بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حسابه على “انستغرام”، ويظهر فيها وهو يطبخ الأكلات التركية بكميات ضخمة.