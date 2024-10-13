قناة النهار الشيف شهرزاد: “شعري طوال بالحلبة و الثوم” بقلم الجزائر نشر في 13 أكتوبر 2024 - 23:10 كتاب المشاهير شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PN8HS الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط : حي لمجامعية بالشلف يغرق في مياه الصرف الصحي وغياب تام للمسؤولين قناة النهار 01 أكتوبر تربية : هذه هي المهن المفضلة عند جيل المستقبل .. التلاميذ يرفعون سقف الطموح قناة النهار 23 سبتمبر 39 درجة مرتقبة يومي الأحد والإثنين بوسط وغرب البلاد قناة النهار 12 أكتوبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر طالع هابط : بقر وسط العمارات والأحياء السكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش بعنابة قناة النهار 24 سبتمبر ترقبوا في مهمات أمنية.. "مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية" قناة النهار 12 أكتوبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر عبد القادر جريو :"المهرجان ماشي تاع البريستيج .. جبنا مختصين في البودكاست وفنانين عندهم مصداقية" قناة النهار 10 أكتوبر هياكل تربوية جديدة وإعادة الاعتبار لأخرى بولايتي البويرة ووهران قناة النهار 23 سبتمبر صريح جدا / التابعة والعين .. هذه هي الأشياء التي يملكها الجزائري ويحسده عليها الآخرين ! قناة النهار 05 أكتوبر