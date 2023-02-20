الشيف نصرت يتبرع بمبلغ هائل للمتضررين من الزلزال

تبرع الشيف التركي الشهير نصرت بمبلغ 25 مليون ليرة تركية أي ما يعادل تقريبا مليون و300 ألف دولار أميركي للمتضررين من الزلزال.

ويأتي ذلك، بخطوة لافتة وانسانية منه، ويعد نصرت أكثر مشهور تركي قد تبرع بأكبر مبلغ.

وكان النجم التركي بوراك دينيز قد تبرع بـ 7966 دولار أميركي. والنجم كيفانش تاتليتوغ تبرع بـ 10621 دولار أميركي.

كما تبرع النجم أراس بولوت إينملي بـ 10621 دولار أميركي. والنجم جليل نالجكان تبرع بمبلغ 5310 دولار أميركي.

كما تبرع الفنان التركي مصطفى جيجلي بـ20 دولار أميركي. أما المغني التركي إديس قد تفوق على زملائه بالتبرع، اذ قدّم 21243 دولار أميركي.