الشُرطة الألمانية تُحقق مع “بلفوضيل”!

باشرت الشُرطة الألمانية، “تحقيقات” مع الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل، بسبب عدم قيامه بسياقة سيارته دون حيازته للرخصة.

وأشارت جريدة “بيلد” بأن مُهاجم “هوفنهايم”، إرتكب هفوة فادحة، ستكلفه لا محالة دفع غرامة مالية كبيرة، بسبب صرامة قانون المرور الألماني.

وإعتبرت بأن ما عاشه مُهاجم “الخضر”، جاء ساعات قبل المواجهة التي جمعت فريقه مع “شاختار” في رابطة الأبطال، أمس الثلاثاء.

ولم تؤثر هذه الحادثة كثيرا على خريج مدرسة “أولمبيك ليون”، والذي قدم تمريرة حاسمة وآداءا مُحترما رغم الخسارة أمام “شاختار”.