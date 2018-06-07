الشّروع في تعويض الفلاحين المتضرّرين من الأمطار الأخيرة

شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في تعويض الفلاّحين المتضرّرين من الأمطار التي تهاطلت خلال الأسابيع المنصرمة على معظم ولايات الوطن.

وسببت خسائر معتبرة في المحاصيل الزراعية جرّاء السيول وحبات البرد التي أتلفت حقول الحبوب والخضر وبساتين الفاكهة، حال دون قطفها في موسمها.

وفي هذا الصدد كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، نسيم بن حبيلس، من الإذاعة الوطنية صبيحة الخميس، في الشروع في تعويض الفلاحين المتضرّرين.

من الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على الولايات الشمالية للوطن، مؤكدا ذات المسؤول أن مصالحه قامت بتعويض الفلاحين بولاية الشلف.

جرّاء تكبدهم لخسائر في منتوج الطماطم، فيما تم إيفاد فرق تابعة للصندوق إلى المواقع الفلاحية المتضررة لحصر حجم الخسائر.

التي تكبدها الفلاحون بعدد من الولايات على غرار تيسمسيلت و تيارت.

والجدير بالذكر أنّ سوء الأحوال الجوية التي طرأت على عديد ولايات الوطن، خلفت خسائر زراعية فادحة، منها جنوب ولاية تيارت، أين تضرّر حوالي 250 فلاّح.

مما أدى إلى إتلاف قرابة 500 هكتار من المحاصيل الفلاحية خلال الأسبوع الفارط.

وهو ما دفع بالفلاحين لتوجيه نداء إلى السلطات الوصية لتعويض الخسائر اللاحقة بمزارعهم.