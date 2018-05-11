الشّروع في تلقيح أهالي وأصدقاء المُصابين بالبُوحمرون

كشف جلال شرفي، منسق الإعلام الطبي بمستشفى القليعة بتيبازة الجمعة “للنّهار”، عن تسجيل أربع إصابات بداء البُوحمرون.

حالتين إثنتين مؤكدة للأطفال، هما يخضعان حاليا للعلاج بمصلحة الإستعجالات الطبية.

والحالتين الأخرتين تم تسجيلهما خارج المستشفى، في انتظار النتائج النهائية من معهد باستور بالعاصمة.

مشيرا أن المستشفى اتخذ كل الإجراءت الوقائية بداية بتلقيح أهالي المصابين وأصدقاؤهم اليوم ،فيما سيلقح عمال المستشفى الأسبوع المقبل.

كما اتخذ المستشفى إجراءات تطهيريةإستباقية شملت الوسائل الطبية المستعملة.

وحسب المتحدث، فإنه تم تسجيل 87 حالة مشكوك فيها بداء البوحمرون على مستوى ولاية تيبازة، منها أربعة على مستوى مستشفى القليعة.