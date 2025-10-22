الشّيخ القاسمي: قيم الديمقراطيّة في بريطانيا ومبادئها موجودة في المنظومة الإسلاميّة

أشار محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، عميد جامع الجزائر، بأنّ قيم الديمقراطيّة في بريطانيا، أساسها ومبادئها موجودة في المنظومة الإسلاميّة، داعيًا إلى جعل الحوار في طليعة الأهداف التي ينبغي أن تتظافر فيها الجهود، وتتوحّد نحو أهداف سامية، في طليعتها صيانة القيم الإنسانيّة المشتركة، التي تشهد انحسارا من شأنه أن يهدّد المجتمعات البشرية كلّها بالتردّي والانهيار.

وجاء هذا خلال استقبال، عميد جامع الجزائر، الثلاثاء، هايميش فالكونر، نائب كاتب الدولة البريطانيّ، المكلّف بشؤون الشرق الأوسط. وشمال إفريقيا، الذي كان مصحوبا بمساعديه، وبالسفير البريطاني في الجزائر.

حيث نوه العميد خلال كلمته الترحيبيّة، بعمق العلاقات التاريخيّة الوثيقة بين الجزائر والمملكة المتّحدة. مُعربًا عن الأمل في تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة، وينفع الإنسانيّة جمعاء.

كما أكد أنّ جامع الجزائر يمثّل منارة علميّة وصرحا حضاريّا يجسّد رسالة الإسلام السّمحة القائمة على التسامح والإحسان. ومنهج الوسطيّة والاعتدال، مستلهمًا من الإرث الإنسانيّ لأعلام المسلمين الأفذاذ، كالأمير عبد القادر. الّذي كان موضوع محاضرة ألقاها، العميد العام الماضي، بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلاميّة. بحضور نخبة من الدبلوماسيّين والأكاديميّين والإعلاميّين، في بريطانيا.

قيمة الحوار أصيلة في الإسلام

وخلال اللقاء تطرّق محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ، إلى اهتمام جامع الجزائر بالحوار بين الثقافات، من خلال مركز البحث في العلوم الدينيّة وحوار الحضارات؛ مؤكّدًا أنّ قيمة الحوار أصيلة في الإسلام.

غير أنّه أعرب عن أسفه لعدم تحقيق الأهداف المنشودة من الحوار الحضاريّ، حتى الآن. والسبب الأوّل في فشل الجهود المبذولة يعود إلى سياسة ازدواجيّة المعايير التي تسلكها دولٌ في الغرب. وضرب المثل بقضية شعب فلسطين الذي سلب منه وطنه، واحتلّت أرضه وصدرت في حلّ قضيته عشرات اللوائح والقرارات. ولم تجد القرارات الدوليّة بشأنها سبيلها إلى التنفيذ.

من جهته أعرب هايميش، عن سعادته بزيارة الجزائر وجامع الجزائر للمرة الأولى؛ مشيدًا برؤى العميد، ونظرته الصائبة إلى التّعاون. وحوار الحضارات المنشود.

وذكر أنّ مدينة لينكولن البريطانية، التي ينحدر منها، تفخر بالتعايش الدينيّ الذي يسودها، حيث يوجد بها كاتدرائية عريقة. ومسجدان ينشطان، وشكر عميد جامع الجزائر ومساعديه على حفاوة الاستقبال، متمّنّيا لجامع الجزائر وللفريق العامل التوفيق والنجاح.

