الصاروخ سقط على السرير ولم ينفجر.. عائلة من 30 فرداً بغزة تنجو من موت محقق

في معجزة إلهية، نجت عائلة فلسطينية من قطاع غزة، تتكون من 30 فردا، من موت محقق، بعد تعرضها للقصف بصاروخ من العيار الثقيل.

وكانت العناية الإلهية حاضرة لتنقذ أرواح أفراد عائلة “محارب” في “خان يونس”، بعدما سقط الصاروخ على منزلهم.

واخترق الصاروخ، إحدى الغرف وسبب دماراً هائلاً بسبب حجمه الكبير، ولكنه سقط على السرير ولم ينفجر.

وكان الدمار الأكبر سيكون وشيكاً ومرعباً لو أن الصاروخ انفجر بالفعل.

وتداول ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل منزل عائلة “محارب”، التي اخترقها الصاروخ الصهيوني.

ولحسن الحظ، لم ينفجر الصاروخ، مثله مثل عدد لا بأس به من الصواريخ التي لا تنفجر في الحرب ضد الفلسطينيين.