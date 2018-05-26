الصاعد الجديد لـ”السيري آ” مُهتم بفارس

دخل الدولي الجزائري، محمد فارس، حسابات العائد لحظيرة الكبار “بارما” والذي سيعمل على شراء عقده من “هيلاس فيرونا” خلال الميركاتو.

وأكد قناة “بارما تيفي” بأن المُدير الرياضي “دانييلي فاجيانو” مُهتم كثيرا بخدمات اليساري الصاعد، لقدرته على اللعب في الدفاع والهجوم.

ولن تكون مُهمة “الجيالو بلو” سهلة للظهر بصاحب الـ22 عاما خاصة وأن عقده لايزال طويل الأمد، ويستمر لغاية سنة 2021.

يُذكر بأن، محمد فارس مُتابع أيضا من طرف كل من “نابولي” و”فيورنتينا” و”بولونيا” الذين إستفسروا عن وضعيته منذ الشتاء الماضي.