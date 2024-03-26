الصافرة الجزائرية حاضرة في منافسات الفيفا والكاف

سجلت الصافرة الجزائرية حضورها في منافسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الإفريقي على حد سواء، الخاصة بشهر أفريل الداخل.

واختارت “الفيفا” 3 حكمات جزائريات دوليات لإدارة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات السيدات لكرة القدم، المؤهلة للألعاب الاولمبية باريس 2024، والتي ستجمع بين نيجريا وجنوب إفريقيا يوم 5 أفريل 2024 بمدينة إيبولا.

وحسبما جاء في موقع “الفاف” فإن الحكمة غادة محات. ستدير اللقاء وتساعدها في ذلك أسماء وهاب فريال ( مساعدة 2 ) رفقة الموريتانية شداد مريم (مساعدة 1) ولمياء عثمان حكمة رابعة.

كما أوضحت الاتحادية، بأن الاتحاد الإفريقية لكرة القدم “كاف” اختار طاقم تحكيمي جزائري. لإدارة قمة ربع نهائي كأس الكنفدرالية بين الناديين المصريان الزمالك وفيوتشر، المقررة يوم الأحد 7 أفريل المقبل بالقاهرة.

ويتعلق الأمر بمصطفى غربال، بمساعدة كل من مقران غوراري (مساعد 1) عباس أكرم زرهوني (مساعد 1) ، ويوسف قاموح (حكم رابع) ولحلو بن براهم (حكم VAR).