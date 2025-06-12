الصافرة الجزائرية حاضرة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات

في إنجاز جديد يحسب للتحكيم الجزائري، تأكدت رسميًا مشاركة ثلاثي تحكيم جزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات، المقررة في المغرب.

وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 26 جويلية القادم. ما يعَدُّ اعترافًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بكفاءة الصافرة الجزائرية على الساحة القارية.

وسيمثّل التحكيم الجزائري في هذه التظاهرة القارية الثلاثي المكوّن من: حكمة الساحة، غادة محاط، بالإضافة للحكمة المساعدة، فريال أسماء وهاب، بالإضافة لحكم غرفة “الفار” لحلو بن براهم.

ويعَدُّ استدعاء هذا الثلاثي للمشاركة في النهائيات تأكيدًا على المكانة المتصاعدة التي بات يحتلها التحكيم النسوي الجزائري. إذ أظهر الثلاثي المذكور مستوى عاليًا من الجاهزية والاحترافية في البطولات المحلية والإفريقية السابقة.

وقد خضع هذا الطاقم التحكيمي، مثل باقي نظرائه من القارة، لعدة اختبارات بدنية وفنية تحت إشراف لجنة التحكيم التابعة للكاف. قبل أن يقع عليه الاختيار النهائي لقيادة مباريات البطولة.

للإشارة، تأهل المنتخب الوطني، إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025، بعد غيابه عن النسختين السابقتين، وذلك بعد تصدره التصفيات التأهيلية في ديسمبر 2023.

وفي الدور الحاسم من التصفيات، حققت “سيدات الخُضر” فوزًا تاريخيًا على بورندي بنتيجتي (5-1 في الذهاب) و(1–0 في الإياب)، ضمن منافسات الدور الثاني.