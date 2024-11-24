الصالون الدولي للأشغال العمومية.. التوقيع على خمس مذكرات تفاهم

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين مؤسسات، مخابر وهيئات عمومية في مجال التكوين.البناء والأشغال العمومية.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت إشراف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، ممثلا لوزير القطاع. لخضر رخروخ. وذلك على هامش افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية. المنظم من 24 إلى 27 نوفمبر بقصر المعارض.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى بمجال التكوين المستمر بين كل من مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية. Gitra والمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت ENSM.

وتم التوقيع كذلك على أربعة مذكرات تفاهم في مجال البناء والأشغال العمومية،بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية CTTP من جهة. وكل من المخبر المركزي للأشغال العمومية LCTP, شركة “أفيتاكس”. للصناعة Afitex.المختبر الوطني للإسكان والبناء LNHC, ومخبر الأشغال العمومية بالغرب LTPO, من جهة أخرى.

وفي كلمة لوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, ثمن التعاون بين المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية والمؤسسات ذات الصلة التابعة لقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والسكن.