الصالون الدولي للبناء ومواد البناء.. قرانيتكس تساهم بـ 20 بالمائة في السوق الوطنية

تشارك شركة “قرانيتكس” في الطبعة السابعة والعشرين من الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية BATIMATEC”. والذي يقام في الفترة الممتدة من 04 إلى 08 ماي 2025 بقصر المعارض - SAFEX الصنوبر البحري.

واستعرضت الشركة المختصة في تصنيع مواد البناء إبتكاراتها واكتشافاتها المتميزة، إلى جانب حلولها الفريدة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المشاريع على اختلاف أحجامها بكفاءة وموثوقية عالية. وقد شكل هذا الحدث فرصة لإبراز قوة وتميز منتجاتها في هذه الدورة.

وتلبي قرانينكس التحديات المتزايدة لقطاعات. البناء، الأشغال العمومية الذي بات أكثر قدرة على التصدير. مبرزة قدرة متعاملي مواد البناء على منافسة الأوروبيين واكتساح الأسواق العالمية.

وقال عوان أمير مدير التوزيع في شركة قرانيتكس، أن منتجاتها تغطي جميع المراحل والتطبيقات من خلال أربع عائلات رئيسية: MORTIERS ملاط جاهز للاستعمال، ضافات الخرسانة ADJUVANTS، الراتنجات والطلاءات RESINES & REVÊTEMENTS. بالإضافة كذلك إلى المنتجات المساعدة والمكملة AUXILIAIRES & COMPLEMENTAIRES.

وأضاف المتحدث، أن الشركة تملك مؤهلات عالية، ولها القدرة على تحقيق حضور مميز في مختلف الأسواق الدولية. خصوصا مع المنتجات التي تعرضها، إضافات الخرسانة ملدنات مخفضات مياه مؤخرات ومسرعات، مواد مانعة لتسرب الماء، مواد حقن الهواء، راتنجات للربط والعزل. حلول إصلاح الخرسانة، أنظمة الحماية والتشطيب معالجة الأرضيات، طلاءات مقاومة، حلول جمالية وتقنية.

كما كشف عوان أمير، أن الشركة، تساهم بـ 20 بالمائة في السوق الوطنية وخاصة في المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار “شرق غرب”، المسجد الأعظم وسكنات عدل.