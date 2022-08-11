الصالون الدولي للسياحة والأسفار بداية من 29 سبتمبر

ستقام الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل. بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي رافقتها.

بحسب بيان لمحافظة المهرجان، يرتقب “مشاركة عدد معتبر من المتعاملين من داخل وخارج الوطن. وتوافد جمهور عريض تواق لاكتشاف فرص جديدة لقضاء العطل. سيما وأنه يتزامن وعشية انطلاق موسم السياحة الصحراوية”.

كما أضاف البيان، أن الحدث الدولي يعد من أهم التظاهرات السياحية المنظمة دوريا بالجزائر. كما يعد الموعد الملائم الذي يمنح الفرصة للمتعاملين والهيئات ذات الصلة بالفعل السياحي لطرح عروضهم وتبادل الخبرات وربط علاقات عمل بينية.

للإشارة تنظم هذه الطبعة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر، بالجناح المركزي لقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

كما دعت محافظة المهرجان المهتمين من داخل أو خارج الوطن الراغبين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بكيفية وشروط التسجيل. والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة زيارة الموقع الإلكتروني”www.sitev.dz”.

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أكثر من مليون و300 ألف شخص زار الصالون الدولي للكتاب

كشف محافظ صالون الجزائر الدولي الـ25 للكتاب، محمد إيقارب، سابقا أن أكثر من مليون و300 ألف شخصا زاروا الصالون. وأوضح محافظ صالون الجزائر الدولي الـ25 للكتاب، أن الإقبال كان معتبرا منذ الأيام الأولى على مختلف أجنحة دور النشر. وكذا فضاءات الندوات التي تجاوزت الـ 50 نشاطا ثقافيا. وأضاف المحافظ أن الصالون كان متميزا من خلال رقمنته. حيث أن 100 ألف شخص زاروا منصته الافتراضية التي تم من خلالها اقتناء الكتب من مختلف الولايات وحتى من تونس. كما أن صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فايسبوك عرفت تفاعلا كبيرا. وخصوصا في الترويج للصالون ونقل الفعاليات للمتابعين الافتراضيين وتوفير المعلومات للصحافة. وفيما يتعلق باستضافة إيطاليا ضيف شرف اعتبر أنه عرفان لهذا البلد الجار والصديق على دعمه للجزائر الثائرة في استرجاع سيادتها. كما يدخل أيضا في إطار توطيد العلاقات معها.

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