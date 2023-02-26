الصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل يستقطب 10 آلاف زائر

استقطبت الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل الذي أسدل الستار على فعالياته مساء السبت بوهران 10 آلاف زائر من الجمهور العريض والمهنيين.

وفي تصريح لـ”وأج”، أبرز منظم الصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل المقام بمركز الإتفاقيات “محمد بن أحمد” نور الدين داودي. أن التظاهرة استقطبت 10 آلاف شخص منهم 8 آلاف مهني من وكالات للسياحة و السفر وأصحاب فنادق ومتعاملين في النقل.

وتميزت هذه التظاهرة التي شارك فيها أزيد من 130 عارضا في شتى ميادين السياحة والفندقة والنقل من الجزائر ودول أجنبية بإبرام عقود. لاسيما بين وكالات السياحة والسفر والمؤسسات الفندقية تسمح للزبون بالحجز بالفنادق عبر الوكالات. وذلك في إطار تطوير الخدمات السياحية بالجزائر وترقية الوجهة الجزائرية.

كما أضاف داودي، أن هذا الموعد السنوي مكّن لمحبي السفر من إكتشاف أنظمة الحجز في الفنادق واختيار الرحلات السياحية. من خلال منصات إلكترونية تم عرضها من طرف شركات جزائرية تقدم حلولا متطورة في مجال رقمنة قطاع السياحة. وكذا الإطلاع على عروض مقدمة من طرف شركات النقل الجوي.

وشكّلت هذه التظاهرة أيضا فرصة سانحة للفدرالية الوطنية للفندقة والسياحة لعرض منتجاتها وبرنامج عملها لسنة 2023. للمساهمة في تطوير السياحة الوطنية وترقية الوجهة الجزائرية وتحسن الخدمات الفندقية.

وفي إطار برنامجها تعتزم الفدرالية تنظيم يوم دراسي حول موضوع “آليات تمويل مشاريع الفندقة والسياحة”. في 11 مارس القادم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالجزائر العاصمة. وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

كما إستقطب جناح فندقة سياحة وحمامات معدنية الذي أبرز ثراء الموروث السياحي والثقافي وفنون الطبخ بمختلف مناطق البلاد جمهورا كبيرا.

وفي إطار الصالون الدولي للسياحة والسفر والنقل المقام تحت رعاية وزير السياحة والصناعة التقليدية استمتع العديد من الزوار والعارضين بجولات سياحية لأهم المعالم الأثرية والتاريخية بوهران للترويج لها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور