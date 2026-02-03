الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة يعود إلى وهران في طبعته السابعة

تستعد مدينة وهران لاحتضان الطبعة السابعة من الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة (CHOCAF) خلال الفترة من 4 إلى 7 فيفري 2026 بمركز المؤتمرات، في حدث يجمع المهنيين والمختصين من مختلف أنحاء الجزائر والعالم.

ويأتي تنظيم هذا الحدث تحت رعاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، ما يعكس الاهتمام الرسمي بتطوير القطاعات الحرفية والصناعات الغذائية المتخصصة.

وينطلق الصالون رسميًا في العاشرة صباحًا من اليوم الأول، ليشكل محطة سنوية مهمة في جدول الفعاليات المتخصصة بالجزائر.

تنوع القطاعات والمشاركين

وتغطي الطبعة الحالية مختلف جوانب صناعة الشوكولاتة والقهوة، من الإنتاج إلى التجهيزات والخدمات المرافقة.

ومن المتوقع مشاركة حوالي 60 مؤسسة وطنية ودولية، بالإضافة إلى 30 حرفيًا. مما يتيح فرصة للاطلاع على آخر التطورات والابتكارات في هذا المجال.

ويكتسب الصالون بعدًا دوليًا متزايدًا بمشاركة مؤسسات من مصر وإسبانيا وإيطاليا وتركيا. مما يفتح المجال لبناء شراكات مهنية عبر الحدود وتبادل الخبرات بين المختصين.

برنامج غني بالفعاليات المهنية

يمتد البرنامج على مدار أربعة أيام، ويتضمن عروضًا يومية للطهي في مجال الخبز والمعجنات يقدمها محترفون متخصصون.

كما ينظم الصالون عدة مسابقات مهنية تهدف إلى إبراز المواهب وتشجيع الإبداع. تشمل مسابقات في فنون السقاية، الخداع البصري بالشوكولاتة، حلوى الشوكولاتة، الحلويات الراقية، والقطع الفنية.

وتسعى هذه الفعالية من خلال برنامجها المتنوع إلى النهوض بالتكوين المهني، دعم الابتكار، تثمين الحرف اليدوية. وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في قطاع الشوكولاتة والقهوة بالجزائر، مع تشجيع الحوار والتعاون بين المهنيين المحليين والدوليين.