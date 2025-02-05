الصالون الدولي للصيدلة.. ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية

قال مدير الصالون الدولي للصيدلة، ياسين لوبر، إن الصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “سيفال” يهدف إلى تعزيز الجهود المحلية المبذولة لضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية، كما يعمل على تعريف أحدث التطورات والابتكارات في مجال صناعة الأدوية، إلى جانب ترقية مكانة الصيدلي الخاص، بصفته مهنيّ الصحة الأقرب إلى المرضى والمواطنين.

وافتتحت اليوم الأربعاء الطبعة التاسعة عشرة من الصالون الدولي للصيدلة بالجزائر “سيفال” 2025. وتستمر من 5 إلى 8 فيفري بالجناح المركزي لقصر المعارض SAFEX.

وكشف لوبر، أن اختيار محور الصالون يعود إلى الأولوية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية. وتحسين الرعاية الصحية لمرضى السرطان، وعملا بالمخطط الجديد للوقاية من السرطان ومكافحته الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوطنية المنصبة لهذا الغرض. والذي يلعب فيه الصيدليّ سواء كان استشفائي او خاص بدور محوري كونهم مختصين الصحة الأقرب من المرضى.

حيث سيسمح تعزيز مساهمة الصيادلة بدعم وتقوية حملات الوقاية، بتحسين الرعاية العلاجية من خلال صرف مضادات السرطان في الصيدليات الخواص. كما ستسمح بدعم جهود الاستثمار الإنتاجي التي يقوم بها المصنعون الوطنيون الفاعلون في إنتاج الأدوية المستخدمة في مختلف البروتوكولات العلاجية ضد السرطان- يضيف المتحدث-.

وأضاف لوبر، أنه وخلال الصالون الدولي سيفال 2025، ستخصص أربعة أيام لتقديم برنامج علمي ثري بـ 25 مداخلة. تتعمق في القضايا المتعلقة بالمحاور الأساسية للرعاية الصحية. وسيتمحور النقاش حول عدة مواضيع بما في ذلك تحديات تموين مخططات السرطان وعلاجه. دور الصيدلي الخاص من خلال صرف مضادات السرطان. بالإضافة كذلك إلى الإنتاج الوطني ومسألة الجودة في توزيع الأدوية المضادة للسرطان.

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