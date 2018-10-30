الصالون الدولي للكتاب “سيلا 2018” يفتح اليوم أبوابه للجمهور

يفتح معرض الجزائري الدولي للكتاب سيلا 2018،أبوابه للجمهور،اليوم الثلاثاء،حيث تستمر فعاليته إلى غاية 10 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، قد افتتح، المعرض، أمس الإثنين، مرفوقا بأعضاء من الحكومة.

وقام الوزير، بزيارة عدد من أجنحة المعرض، الذي تشارك فيه 1015 دار نشر من بينها 276 جزائرية .

وستعرض حوالي 300 ألف كتاب بين أدبية وجامعية ومؤلفات للشباب، وبالإضافة إلى تنظيم ندوات وموائد مستديرة.

وسيتم تكريم وجوه في الساحة الثقافية الجزائرية منهم عبد الله شريط وسعيد بوطاجين،وابو قاسم سعد الله والكاتب والمؤرخ مراد بوربون.

وستكون الصين،ضيف شرف،هذه الطبعة بمشاركة،وفد سيعرض أزيد من 10 آلاف كتاب مترجم،الى العربية والفرنسية والمخصصة،في معظمها الى الثقافة الصينية التقليدية.