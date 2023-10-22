الصالون الدولي للكتاب يحتضن تظاهرة ضخمة نُصرة لغزة

سيعرف الصالون الدولي للكتاب، الذي سيفتتح هذا الأربعاء، إحتضان تظاهرة ضخمة تضامنا مع فلسطين، حسبما كشف عنه محافظ الصالون، محمد إيقرب.

وقال إيقرب، لدى حلوله ضيفاً على الإذاعة الجزائرية، أنّ فلسطين لم تغب يوماً عن صالون الجزائر. مضيفا أنّ القضية الفلسطينية وفلسطين لم تغب يوماً عن صالون الجزائر الدولي بكتّابها وناشريها ومثقفيها.

كاشفاً عن تظاهرة ضخمة ستنظمها المحافظة تضامناً مع الشعب الفلسطيني. والذي يعاني هذه الأيام من ويلات القصف والاعتداءات الصهيونية.

كما قدم أرقاماً دقيقة عن هذه الطبعة التي وصفها بـ “الاستثنائية”. والتي ستمتد إلى غاية الرابع من شهر نوفمبر من العاشرة صباحاً إلى غاية العاشرة ليلاً.

وقال محافظ الصالون الدولي للكتاب إنّ الطبعة الـ 26 ستكون استثنائية لانفتاحها على إفريقيا. وحجم الدول والناشرين المشاركين فيها. وكذا البرنامج الثقافي الثري المصاحب للتظاهرة. والأسماء الأدبية الكبيرة الحاضرة.

بالإضافة إلى عدد العناوين المعروضة في الصالون، والتي تجاوزت الـ 300 ألف كتاب سيعرضها 1283 ناشراً. ممثلين لـ 61 دولة من بينها 18 دولة افريقية.

ومن جهة أخرى، كشف إيقرب عن منع الناشرين في صالون الجزائر الدولي من البيع بالجملة ونصف الجملة. لتمكين الجزائريين من اقتناء الكتب.

كما شدّد على معاقبة كل من يتجاوز قانون المشاركة، مهدّداً إياهم بالإقصاء من الطبعات القادمة، حسب ذات المصدر.