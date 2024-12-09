الصالون الوطني للابتكار: توزيع جوائز لأحسن اختراع في اختتام الطبعة الـ14

اختتمت اليوم الاثنين الطبعة الـ14 للصالون الوطني للابتكار الذي أقيم في الفترة من السابع إلى التاسع ديسمبر الجاري، بجامعة صالح بوبنيدر - قسنطينة 3، بتوزيع جوائر أحسن اختراع.

وتم تنظيم الصالون في إطار إحياء اليوم الوطني للابتكار الذي يصادف يوم السابع ديسمبر من كل سنة. تحت رعاية السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونظم هذا الصالون من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI). بالتعاون مع جامعة قسنطينة 3، والمكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر (OMPI).

وشارك في هذا الصالون أكثر من 100 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الناشئة، الشباب حاملي المشاريع والجامعيين. عرضوا خلاله ابتكاراتهم واختراعاتهم في عدة مجالات.

وتكتسي هذه التظاهرة أهمية لأنها تخلق تواصلاً بين المخترعين والمبتكرين، من جهة. والمصنعين، من جهة أخرى. وتعمل على تعزيز البحث العلمي في المحيط الصناعي.

وحازت جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل على الجائزة الأولى، لإعداد نموذج للرش الانحلالي الحراري الآلي (Prototype de pulvérisation pyrolytique automatisé).

ويتعلق الاختراع الذي حاز على المرتبة الثانية بتصميم متطور لغرفة ما بعد الاحتراق. لتحسين معالجة الانبعاثات الناتجة عن حرق الزيوت التي تحتوي على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (Chambre de post combustion pour améliorer le traitement des émissions provenant de l’incinération des huiles contenant des PCBs).

أما الجائزة الثالثة فقد منحت لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. نظير تطويرها طلاءً ضوئياً لتحسين كفاءة الوحدات الكهروضوئية (Revêtement photoluminescent pour l’optimisation de l’efficacité des modules photovoltaïques).