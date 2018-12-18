الصالون الوطني للتصوير بالبويرة..فرصة لترقية السياحة المحلية

تنظم دار الثقافة “علي زعموم” بالبويرة، الطبعة الأولى للصالون الوطني للتصوير، والذي يستقبل 13 ولاية، ويستمر إلى غاية الـ20 ديسمبر.

يشارك في الصالون 31 مصورا، والذي يعد فرصة لترقية السياحة المحلية للولاية، وهو حدث عام كونه يجمع المصورين القدماء والجدد من مختلف ولايات الوطن.

ويحمل الصالون شعار”التصوير في قلب الاتصال السياحي”، وتم خلاله تنظيم معرض للصور في بهو دار الثقافة، كما ستنظم ورشات وتلقى محاضرات حول الصورة.

كما تم تكريم المصورين القدماء بالولاية، ويتعلق الأمر بكل من اوشان سليمان وزغداني لعمارة، وقرايشي محمد بوعلام.

ومنذ افتتاحه، أمس الإثنين، يشهد الصالون إقبالا كبيرا من طرف الزوار القادمين من ولاية البويرة ومن باقي ولايات الوطن.