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الصالون الوطني للكتاب بتلمسان: تسجيل أزيد من 15 ألف زائر

فن وثقافة
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الصالون الوطني للكتاب بتلمسان: تسجيل أزيد من 15 ألف زائر
بقلم خميسة مريم

كشف أمين بودفلة مدير مركز الفنون و المعارض أنه خلال الطبعة الثالثة للصالون الوطني للكتاب المقامة بتلمسان، ما بين 18و  29 ديسمبر2018 ، بدار الثقافة “عبد القادر علولة” تحت شعار “جليسكم”.

قد سجلت أزيد من 15 ألف زائر، وبيعت العديد من الكتب في مقدمتها الروايات و كتب الطفل و الكتب المدرسية و الجامعية  والدينية،كما أنه تم أيضا تأطير حوالي خمس مئة طفل ضمن الورشات المنظمة خلال هذه التظاهرة .

الى جانب مشاركة اثنين وثلاثين محاضرا من كتاب و أساتذة  جامعيين خلال الندوات العلمية المقامة بذات المناسبة.

 


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