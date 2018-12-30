الصالون الوطني للكتاب بتلمسان: تسجيل أزيد من 15 ألف زائر

كشف أمين بودفلة مدير مركز الفنون و المعارض أنه خلال الطبعة الثالثة للصالون الوطني للكتاب المقامة بتلمسان، ما بين 18و 29 ديسمبر2018 ، بدار الثقافة “عبد القادر علولة” تحت شعار “جليسكم”.

قد سجلت أزيد من 15 ألف زائر، وبيعت العديد من الكتب في مقدمتها الروايات و كتب الطفل و الكتب المدرسية و الجامعية والدينية،كما أنه تم أيضا تأطير حوالي خمس مئة طفل ضمن الورشات المنظمة خلال هذه التظاهرة .

الى جانب مشاركة اثنين وثلاثين محاضرا من كتاب و أساتذة جامعيين خلال الندوات العلمية المقامة بذات المناسبة.