الصحافة الأجنبية تتطرق لدور الجزائر في الملف الليبي.. ثقل دبلوماسي ومنافس شرس للدول الكبرى

سلطت الصحافة الأجنبية، أمس الثلاثاء، الضوء على دور الجزائر، في الملف الليبي.

وقال موقع AL-MONITOR، تسعى الجزائر لاستعادة دورها الدبلوماسي في المنطقة، من خلال الدفع الاتجاه بحل سياسي في ليبيا وإدانة التدخل الأجنبي في شؤونها.

وأوضحت أن الجزائر تواصل استخدام ثقلها الدبلوماسي التاريخي في المحاولات الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومع ذلك –تضيف-، فإن إمدادات الأسلحة والمقاتلين الدوليين إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا لا تزال متسارعة.

وأشارت أنه بعد فترة من الغياب النسبي، تحرص الجزائر على استعادة دورها كزعيم في الساحة الدولية.

وقالت “تسعى الجزائر جاهدة لإعادة تأكيد وجودها في الساحة الدولية، للجمع بين الأطراف المتحاربة في ليبيا”.

وأضافت “حافظت الجزائر على موقفها القاضي بأولوية السيادة، ومخاطر التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

التزام أيديولوجي قوي ضد التدخل الأجنبي

وفي هذا الشأن، قال مدير مشروع شمال إفريقيا في كرايسز جروب، للمونيتور: “الجزائر لديها التزام أيديولوجي قوي ضد أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شؤونها وفي الشؤون الإقليمية”.

وقال ريكاردو فابياني “تشترك الجزائر في حدود طويلة مع ليبيا، وتكثيف الحرب في ليبيا سيكون له تداعيات على أمنها الداخلي أيضا”.

في أعقاب مؤتمر برلين ، جمعت الجزائر وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر في محاولة للتوصل إلى نوع من التوافق الإقليمي.

وفي الآونة الأخيرة ، اقترحت الجزائر على الاتحاد الأفريقي أن يستضيف منتدى للمصالحة الوطنية للتوصل إلى حل وسط بين الفصائل الليبية.

احترام دبلوماسي دولي كبير

من جانبه، قال ويليام لورنس، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن، “تتمتع الجزائر دائمًا باحترام دبلوماسي دولي كبير”.

وأضاف “الجزائريون كانوا قادة في حركة عدم الانحياز بعد الاستعمار وساعدوا في إنهاء الحروب والإفراج عن الرهائن”.

وأشار “يُعرف الدبلوماسيون الجزائريون دائمًا بقدرتهم على تحليل الموقف والوصول إلى الحل”.

ودعا الى استعادة التنسيق بين الجزائر والمغرب ومصر، بشأن ليبيا، مما سيتيح لها أن تلعب دورها الإقليمي بطريقة أكثر فعالية.

وأضاف “كل من يشارك في عمليات السلام الحالية، من ألمانيا إلى المملكة المتحدة، ضعيف من الناحية السياسية في الوقت الحالي، لا يزال بإمكان الجزائر لعب دور حاسم”.