الصحافة الألمانية:”هل هي الفرصة الأخيرة لبن طالب؟”

خصصت الصحافة الألمانية اليوم الثلاثاء حيزا هاما للحديث عن مُستقبل متوسط ميدان الخضر ولاعب “شالكه “04 الألماني “نبيل بن طالب”.

حيث حلل موقع “fussballeck” الوضع الحالي لبن طالب الذي أصبح لا يدخل في حسابات مُدربه بسبب تصرفاته السيئة وتهاونه في التدريبات.

وأضاف الموقع أن غياب اللاعب الأساسي “ماكس ماير” بسبب الإيقاف في اللقاء القادم يجعل بن طالب الأوفر حظا للمُشاركة أساسيا.

لينال بذلك فرصته الأخيرة قبل حسم مُستقبله نهائيا خاصة وأنه خيب أمال “تيديسكو” الذي أشركه أساسيا في اللقاء قبل الماضي.

قبل أن يُبعده ضد البايرن في الجولة الماضية، وسيواجه “شالكه 04” “هوفنهايم” يوم السبت القادم في الأسبوع 23 من البوندسليغا.