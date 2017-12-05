الصحافة الألمانية تسخر من بلفوضيل.. “متر و92 دون جدوى”

تعرض الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضل لسخرية وسائل الإعلام الألمانية نظرا لعدم تمكنه من فرض نفسه، رغم بُنيته الضخمة، مُعتبرة بأن طوله الذي يصل لمتر و92 لا فائدة منه.

وأصبح خريج مدرسة “ليون” غير مرغوب فيه، لدى مُدربه الجديد “فلوريان كوهفيلدت”، والذي أكد بأنه لايصلح سوى أمام مُنافسين مُعينين.

وصرح التقني قائلا :”بلفوضيل قوي بدنيا وفنيا، ولكنه ليس بالمُهاجم الهدّاف، مما يجعلنا بحاجة له في حالات خاصة فقط”.

ويُشار بأن بلفوضيل صائم عن التهديف في “البوندسليغا”، مكُتفيا بهز الشباك مرة وحيدة في كأس ألمانيا، أكتوبر المُنصرم.

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، إسحاق بلفوضيل سوءا داخل ناديه “فيردر بريمن”، وهذا منذ إقالة المُدرب “أليكسندر نوري”، منذ أسابيع مضت.