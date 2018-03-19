الصحافة الألمانية تشبه بلفوضيل بكلاوديو بيتزارو

أشادت الصحافة الألمانية، بمردود الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، بعد تألقه في آخر مباراة رفقة فريقه فيردر بريمين، مشبهة إياه بالنجم البيروفي كلاوديو بيتزارو.

ونشر موقع “ويلت“، تقريرا مطولا عن إسحاق بلفوضيل، أين اعتبر طريقة لعبه تشبه إلى حد بعيد المهاجم السابق لبريمن، كلاوديو بيتزارو.

وأوضح ذات المصدر أن أوجه الشبه بين اللاعبين تظهر في طريقتهما في التحكم بالكرة، الصراعات الفردية، إضافة لأسلوبهما في المراوغة والتوغل.

يذكر أن كلاوديو بيتزارو، يعد من أبرز المهاجمين الذين حملوا ألوان نادي فيردر بريمن، إضافة لكل من ناديي بايرن ميونخ، وتشيلسي.