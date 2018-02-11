الصحافة الإسبانية:”ماندي يعمل ويتطور في صمت”

بات الدولي الجزائري مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني، عيسى ماندي، محل ثناء إعلام “الليغا” هذا الموسم نظير مستواه الجيد في البطولة.

وأشاد موقع “الديسماركي سيفيليا” بالتطور الكبير الذي يعرفه مستوى خريج مدرسة رامس الفرنسي ماندي منذ قدوم المدرب كوكي سيتيان على رأس بيتيس.

كما نوه المصدر ذاته:”ماندي يعمل في صمت رغم أنه كان قريبا من مغادرة إشبيلية الصيف الماضي والعودة للدوري الفرنسي لكن “سيتيان” رفض ذلك”.

كما أكد الموقع الأندلسي أيضا بأن ماندي أضحى “مُدلل” التقني الاسباني ما جعله ثاني أكثر لاعب مشاركة هذا الموسم مع بيتيس.

يذكر، أن الجزائري مرشح للمشاركة أساسيا في لقاء الغد أمام ديبورتيفو لاكورونيا بعد تألقه اللافت في اللقاء الماضي ضد فياريال.