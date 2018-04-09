الصحافة الإسبانية: “بودبوز يضع لمسته في طريقة لعب بيتيس”

أشادت الصحف الإسبانية باللاعب الجزائري “رياض بودبوز” وأكدت أنه وضع بصمته في طريقة لعب “ريال بيتيس” هذا الموسم.

وحسب ذات المصادر فإن الفريق الأندلسي يقوم بـ151 تمريرة أكثر من الخصم في وسط الميدان عندما يكون بودبوز حاضرا.

وفي غياب الجزائري فإن “بيتيس” يقوم بـ47 تمريرة فقط أكثر من الخصم في وسط الميدان طوال الـ90 دقيقة.

وهو ثاني فريق في الليغا الذي يتجاوز خصمه بهذا القدر من التمريرات بعد “برشلونة” (166 تمريرة) بوجود “أندريس إنيستا”.

وكان المدرب “كيكي سيتيان” قد أكد في تصريحات سابقة أن “الساحر” فهم طريقة لعب الفريق ويتطور من يوم لآخر.

من جهة أخرى، تعول جماهير الأندلس على النجم الجزائري من أجل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.