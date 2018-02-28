الصحافة الإسبانية: “زيدان يُعيد الريال إلى الصفر” !

أبدت جماهير “ريال مدريد” من جديد غضبها على المدرب “زين الدين زيدان” بعد الخسارة التي تلقاها سهرة أمس ضد “إسبانيول” في مباريات الليغا.

وكان زيدان قد أراح بعض الأساسيين أمس على غرار “رونالدو” الذي كان معفى و”بن زيمة” الذي كان احتياطي.

لكن كان عليه أن يدرك أن الفريق كان يعيش حالة من “الديناميكية” وتحسن في النتائج وإبعاد الكوادر كانت عواقبه وخيمة.

ولهذا فإن صحيفة “آس”، هاجمت زيدان وخياراته وأكدت أنه أعاد الفريق إلى الصفر بعد أن بدأ يتحسن.

يذكر أن مباراة باريس سان جيرمان يوم 06 مارس المقبل ستحدد مصير “زيزو” الذي يبقى في عين الإعصار.

وترى الصُحف الإسبانية أن هذا الموسم هو الأخير لزيدان حتى وإن فاز بدوري الأبطال.