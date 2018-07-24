الصحافة الإسبانية.. “كاناليس”-“بودبوز” القوة الضاربة لبيتيس الموسم القادم

أكدت الصحافة الإسبانية أن مُدرب فريق ريال بيتيس الإسباني “كيكي سيتيان” سيعتمد على الثنائي رياض بودبوز وسيرجيو كاناليس بشكل كبير الموسم القادم.

حيث كشفت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية أن الجميع أكد أن إنضمام لاعب فريق ريال مدريد السابق هذه الصائفة سيُقلل من فرص مشاركة نجم الخضر خاصة وأنهما يلعبان في نفس المنصب.

لكن مُدرب الفريق الأندلسي يُريد الإعتماد على الثنائي في التشكيلة الأساسية بما أنه راضي عن أدائهما في اللقاءات الودية التي تسبق بداية الموسم الكروي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن سيتيان يرى أن الثنائي يتفاهم بشكل كبير في وسط الميدان وقادر على زعزعة أي دفاع وتقديم تمريرات حاسمة في الهجوم.