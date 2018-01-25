الصحافة الإسبانية: “وداعا زيدان” !

أجمعت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة العارضة الفنية لريال مدريد بعد إقصائه في كأس الملك.

وأكدت الصحافة أن “زيزو” يتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث مع “ريال مدريد” بسبب القرارات التي اتخذها.

فالمدرب الفرنسي هو المسؤول الأول على مغادرة أبرز اللاعبين في الميركاتو وعدم القيام بتدعيمات نوعية.

وما زاد الطين بلة، هو إعفائه للأساسيين في مباراة هي الأهم للفريق الملكي الذي كان ينافس على كأس الملك فقط.

كما أضافت صحيفة “آس”، أنه ولأول مرة النادي الملكي ينهي موسمه في إسبانيا في شهر جانفي !.

فالريال يتجه بخطوات ثابتة لإقالة زيدان، وتأتي هذه الأخبار السيئة قبل المواجهة المصيرية ضد باريس سان جيرمان.