الصحافة الإنجليزية: “جاهزية سليماني لا تعني مشاركته مع نيوكاسل” !

كشف صحفي جريدة “الصن” البريطانية أن جاهزية سليماني ومشاركته لـ25 دقيقة مع الخضر لا يعني مشاركته في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي.

وقال “كريس”: “أخيرا سليماني عاد للعب كرة القدم، لكن هذا لا يعني أنه سيتواجد في تشكيلة الفريق ضد هيدرسفيلد”.

وأضاف: “السوبر سليم عاد مؤخرا فقط من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين وأكثر، لا يزال ينقصه ريتم المباريات”.

وتابع: “بينتيز سيكون صريح مع اللاعب عند عودته للتدريبات الجماعية، وعليه أن يعمل بجد لكسب مكانته”.

وختم كلامه: “المدرب الإسباني يعيش ضغطا بسبب سليماني وعلى هذا الأخير أن يثبت نفسه وإمكانياته”.