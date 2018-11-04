الصحافة الإنجليزية.. لهذا السبب يرفض غوارديولا إشراك محرز !

سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء الجزائري رياض محرز، الذي غاب عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي للمرة الثانية توالياً.

وشارك في دقائق فقط في لقاء فولهام في الجولة ما قبل الماضية، ليكتفي اليوم بالبقاء في دكة الإحتياط في مواجهة ساوثهامتون أمسية اليوم.

وأجمع الإعلام البريطاني على أن عدم إشراك محرز، هو خطة من غوارديولا لتدوير التشكيلة التي تنتظرها مباراتين ناريتين هذا الأسبوع.

والتي ستشهد عودة محرز لقيادة “السيتيزنس”، بداية من لقاء شاختار في دوري الأبطال هذا الأربعاء والداربي أمام مانشستر يونايتد السبت المقبل.