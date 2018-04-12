الصحافة الإنجليزية: “محرز أولوية غوارديولا” !

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الخميس، أن مدرب مانشستر سيتي “بيب غوارديولا” وضع محرز كهدف أول للفريق وسيفعل كل شيء لضمه.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب الإسباني يبحث عن لاعب جناح يمكنه اللعب أيضا في خط الوسط والأمر ينطبق على رياض.

لذلك فإن “الفيلسوف” يكون قد وضع الجزائري كهدف رئيسي له الموسم المقبل، وهو الذي كان يريده في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويبدو أن هذه الأخبار من شأنها أن ترفع من قيمة “محرز”، رغم أن إدارة ليستر قد حددت قيمة بيع عقده.

فإدارة الفوكسيس لن تقبل أي عرض بأقل من 70 مليون أورو.