الصحافة الإنجليزية: “100 مليون أورو للتعاقد مع محرز” !

بعد تصريحات “كلود بويال” الأخيرة الذي أكد أن “رياض محرز” يساوي أكثر من 100 مليون أورو، أكدت الصحف الإنجليزية أن هذا هو المبلغ الذي تطالب به إدارة ليستر لتسريح رياض.

وبهذا الصدد يكون كل من أرسنال وليفربول قد تمكنا من معرفة السعر الحقيقي لمحرز.

ورغم أن إدارة “ليستر” كانت تريد مبلغ 50 مليون أورو لتسريح رياض، لكن مدرب الفريق كان له رأي آخر.

ويأتي هذا بمثابة صدمة جديدة للاعب الجزائري الذي يريد مغادرة “الفوكسيس” والإلتحاق بنادي كبير في إنجلترا أو خارجها.

من جهة أخرى، إذا ما تقرر رحيل محرز مقابل 100 مليون أورو فستكون سادس أغلى صفقة في العالم !.