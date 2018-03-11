الصحافة الإيطالية :”إصابة غولام أثرت في مستوى نابولي”

نشرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة “لاغازيتا ديلو سبورت” تقريرا اليوم، حول التراجع الذي يعرفه نابولي والذي كلفه فقدان الصدارة لصالح جوفنتوس.

ونقلت العديد من الصحف الإيطالية تحليل الصحيفة الشهيرة والذي أرجع التراجع الحاصل في نادي الجنوب الإيطالي لغياب الدولي الجزائري فوزي غولام المصاب.

“إصابة غولام أثرت سلبيا في مستوى فريق نابولي”، وأضافت ذات الصحيفة:”ومارو روي الذي عوضه ليس بمستوى يسمح له باللعب أساسيا”.

يذكر أن نادي نابولي يواجه سهرة اليوم، نادي إنتير ميلان لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.