الصحافة الإيطالية تشيد باحترافية بن ناصر

أشادت الصحافة الإيطالية، باحترافية الدولي الجزائري اسمايل بن ناصر، نجم آسي ميلان، بالنظر لانضباطه.

وقارن الصحفي الإيطالي، فابيو رفازاني، بن بن ناصر، وزميله في نادي ميلان، الإيفواري فرانك كيسي، من ناحية الاضباط والاحترافية.

كما أوضح رفازاني، أن الدولي الجزائري التحق بفريقه مباشرة بعد اقصائهم من الكان، في حين تأخر كيسي أسبوعا كاملا.

واعتبر الصحفي الايطالي، فابيو رفازاني، بأن إحترافية اللاعبين تقاس في مثل هذه الأمور والمواقف.

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