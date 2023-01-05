الصحافة الإيطالية تشيد ببن ناصر بعد تألقه في مواجهة ساليرينيتانا

أشاد اليوم الخميس، موقع “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالي، بالمستويات الراقية التي يقدمها الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر رفقة ناديه الميلان.

ونشر الموقع الإيطالي في تقريره، بخصوص مستوى لاعب الخضر بن ناصر، في مباراة الأمس الأربعاء:”بن ناصر، جوكر لاغنى عليه، والميلان يستعد لتجديد عقده”.

وأوضح المصدر، أن مستوى لاعب الخضر بن ناصر قدم مستوى جيد في لقاء ساليرنيتانا أمس الأربعاء، الذي فاز به الميلان 2.1.