الصحافة الإيطالية تشيد بــ”تحالف متعدد الأبعاد” بين الجزائر وروما

وفي هذا الإطار, خصصت الصحيفة المتخصصة “Africa e Affari” ملفا واسعا لهذه الزيارة تحت عنوان: “ميلوني تعود من الجزائر بتعهدات بتعزيز التعاون وخطة إنقاذ مضادة للأزمات”. مشيرة إلى أن هذه الزيارة مكنت من تجاوز مسألة المحروقات وحدها. لتحويل العلاقات الثنائية إلى “شراكة هيكلية تندرج في إطار خطة ماتيي لتنمية إفريقيا”.

كما استعرضت هذه الصحيفة أهم المشاريع والمواضيع التي كانت محور المحادثات خلال هذه الزيارة. وإلى جانب توسيع أنبوب الغاز “ترانسميد”, تتابع روما “باهتمام كبير” مشروع ممر الهيدروجين الأخضر. الذي يتم إنتاجه بفضل أكثر من 3000 ساعة من أشعة الشمس سنويا التي تتمتع بها الجزائر.

ويمكن لهذا المشروع, وفقا للصحيفة, أن يحقق صادرات سنوية تتراوح بين 5,6 و9,4 مليار يورو. مما يجعل الجزائر “قطبا طاقويا متكاملا”.

كما تعزز إيطاليا والجزائر تعاونهما في قطاعي الفلاحة والبنى التحتية. عبر اتفاقيات تشغيلية جديدة. بين المؤسسات العمومية وشراكات بين القطاعين العام والخاص, حسب ذات الصحيفة.

وأبرزت الوسيلة الإعلامية ذاتها أن هذه الزيارة سمحت بالتطرق إلى التعاون في الملفات الأمنية والسياسية. مع التركيز على التزام البلدين بإدارة مشتركة لتدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”.

وبدورها, تطرقت صحيفة “L’Eco del Sud” إلى مشروع استصلاح أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية لزراعة الحبوب والبقوليات, وهو المشروع الذي تم مناقشته خلال هذه الزيارة.

و أوضحت الصحيفة انه في إطار الحملة الزراعية لسنة 2026, سترتفع المساحة المزروعة من 7.000 إلى 13.000 هكتار, مشيرة إلى أن هذا المشروع سيتم دعمه عبر إنشاء مركز للتكوين المهني يحمل اسم “انريكو ماتيي” بسيدي بلعباس, مع أمل أن يصبح مرجعا على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبها, استعرضت يومية “Finanza Republica” القضايا الدولية التي تم التطرق إليها خلال الزيارة الثانية لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, وذلك بعد زيارتها الأولى في يناير 2023, مشيرة إلى أن الأزمة في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا تصدرا جدول الأعمال.

كما تطرقت الصحيفة الى ابرز ما قالته المسؤولة الايطالية خلال التصريح الإعلامي المشترك مع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية.

و أشارت الصحيفة إلى انه و إلى جانب قطاع المحروقات, امتد التعاون ليشمل كذلك مجالات الطاقات المتجددة. و تجسيد مشاريع بنى تحتية استراتيجية تربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. مؤكدة أن هذه الزيارة شكلت فرصة للتطرق إلى قضايا أخرى ذات أهمية كالهجرة والاستقرار في منطقة الساحل والقضية الصحراوية.