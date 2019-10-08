“الصحافة الإيطالية” تصدم “بن ناصر” !!

قررت إدارة فريق “ميلان” الإيطالي إقالة المدرب “ماركو جيامباولو” بسبب النتائج السلبية المُسجلة منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن ستيفانو بيولي هو الأقرب لخلافة “جيامباولو” مايضع مُستقبل “بن ناصر” على المحك.

ذات المصدر أضاف ان قدوم “بيولي” يُقلص من حظوظ نجم الخضر في المشاركة أساسيا مع الروسونيري لأن المدرب الجديد يُفضل الإعتماد على خطة 4-3-3.

مع إشراك لاعب خط وسط يكون قادرًا على التحكم في النسق وتنظيم اللعب وهو الدور الذي يجيده لوكاس بيليا.

هذا الآخير يملك علاقة جيدة مع بيولي مايجعله الأقرب للمشاركة في التشكيلة الأساسية على حساب “بن ناصر”.