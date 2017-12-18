الصحافة الإيطالية تكشف مفاجأة حول غولام

لازال الدولي الجزائري فوزي غولام، محل أطماع كبار الأندية الأوروبية، حسب الصحافة الإيطالية، رغم تجديد عقده مؤخرا مع ناديه نابولي.

وكشف موقع “كالتشيو نابولي” الإيطالي، أنّ هناك العديد من الأندية على استعداد، لكسر قيمة شرطه الجزائي في الميركاتو الشتوي الجاري.

كما توقع ذات المصدر، أن يكون مدافع المنتخب الوطني فوزي غولام، مفاجأة الميركاتو الجاري في أوروبا، من حيث القيمة المالية.

وأشار إلى إحتمال إرتفاع قيمة شرطه الجزائي إلى 60 مليون أورو، في حال إصرار عمالقة الكرة الأوروبية على استقدامه.