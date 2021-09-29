الصحافة الإيطالية تُثني على بن ناصر بعد هزيمة الأتلتي

رغم هزيمة فريقه ميلان أي سي الإيطالي سهرة أمس الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني تلقى النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إشادة واسعة.

الصحيفة الإيطالية “لاغازيتا ديلو سبورت” منحت متوسط ميدان الخضر تنقيط 6.5 بعد تقديمه لمواجهة كبيرة.

وأرفقت الصحيفة التنقيط بتعليق أكدت من خلاله تقديم “إسما” لمُباراة في المستوى.

وعلقت:”كان جيد جدا.. إنه يسمح للفريق بالتحول بشكل جيد ، ثم ينثني حيث يكتفي فقط بمقاومة الهجمات الإسبانية”.