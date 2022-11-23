الصحافة الاسرائيلية في قطر.. “الجماهير العربية ترفضنا”

أفادت قناة تلفزيونية عبرية، أن “الإعلام الإسرائيلي يصطدم يوميا بالرفض والغضب من قبل الجماهير العربية في مونديال قطر”.

كما أوضح موقع تلفزيون “i24NEWS” إلى أن “تجمعات الجماهير العربية لا تخلو من الأعلام الفلسطينية”. “التي يرفعها المشجعون تضامنا مع القضية الفلسطينية”. لافتا إلى أن “الجماهير التونسية رفعت شعار لا للتطبيع مع إسرائيل فهي أكبر شريحة في قطر”. “إذ يصل عدد العاملين في قطر أكثر من 30 ألف عامل”.

وذكر مراسل القناة التلفزيونية العبرية أنه تحدث مع بعض المشجعين العرب في مقاهي سوق “واقف”. ونقل عنهم إشارتهم “إلى ان القضية الفلسطينية في سلم أولويات الشعوب لا الحكومات”. وأكدت له “مجموعة من الشباب التونسيين، أحدهم يسكن في كندا وآخر يعمل في فرنسا .. أن تونس ترفض التطبيع مع إسرائيل.

وفي فيديو، تم تداوله على نطاق واسع في التويتر، يظهر فيه مراسل اسرائيلي يوجه الميكروفون للجماهير، لكن الأخيرة تقابله بالتجاهل. حتى إنهم أصبحوا يستفسرون أولا من اسم القنوات قبل الادلاء بأي تصريح.

حيث قال أحد المشجعين، “عند معرفتنا أن الصحفي اسرائيلي لا اراديا ابتعدنا لان ثقافتنا وتربيتنا لا تسمح بالكلام مع محتل”.

وتُلعب اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الأولى الخاصة بالمجموعتين الخامسة والسادسة ضمن فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وسيواجه بطل نسخة 2014 المنتخب الألماني منافسه المنتخب الياباني على الساعة الـ14.00 بالتوقيت المحلي، على ملعب خليفة الدولي.

والتي ستكون منقولة عبر: ALKASS EXTRA TWO ،BeIN Sports HD 1 Max ،Alkass EXTRA One HD.